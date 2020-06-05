В Уфе 6 июня открываются кладбища: для их посещения выделены автобусные маршруты

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:16:06+03:00

Места захоронений будут открыты и в последующие дни

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Завтра, 6 июня, в Уфе, равно как и во всей Башкирии открываются кладбища. Эта дата указом главы региона стала Днём повиновения и почитания.

В уфимской мэрии сообщили, что кладбища будут открыты и в последующие дни. До 30 сентября места захоронений можно будет посетить с 8:00 до 22:00, а с 1 октября до 31 декабря – с 8:00 до 19:00.

В День поминовения и почитания до городских кладбищ с восьми утра до восьми вечера будут курсировать автобусные маршруты.

«Интервал движения автобусов предусматривается от 5 до 10 минут, в зависимости от пассажиропотока», – отметили в мэрии.

До Северного (Тимашевского) кладбища пустят 25 автобусов маршрутов №15 («ДК УМПО – Поселок Тимашево») и № 211 («Кузнецовский Затон – Северное кладбище»).

Городские власти подготовились к открытию кладбищ. На их территориях прошла санобработка, в том числе и от клещей, установлены площадки и контейнеры для сбора мусора, а также биотуалеты и точки подачи воды.

ИСТОЧНИК KP.RU