2020-06-05T14:30:23+03:00
Происшествия

Пожизненно осужденный за изнасилование и убийство девочки уфимец хочет взыскать с властей компенсацию

Александр Валеткин пожаловался на избиение со стороны правоохранителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Валеткин отбывает пожизненное наказаниеВалеткин отбывает пожизненное наказаниеФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Пожизненно осужденной за убийство 11-летней девочки уфимец Александр Валеткин написал заявление в суд с требованием компенсации морального вреда. Ответчиками значатся Минфин России и уфимское МВД.

Как сообщает «Ъ-Уфа» Валеткин намерен взыскать с ведомств 245 тысяч рублей за то, что во время задержания в 2015 году его били, чтобы получить признательные показания. По делу назначена экспертиза.

Отметим, что в 2019 году заключенный дважды подавал иски по 100 и 150 тысяч рублей с требованием компенсации морального вреда в связи с условиями содержания в следственном изоляторе. Убийца и насильник жаловался, что он находился в «камере-клетке» площадью в три «квадрата» без стола, туалета и освещения. Согласно заявлению Валеткина, в этот период он не проходил санобработку, не мылся и не выходил на прогулку. Кроме того, заключенному не давали бритвенные принадлежности. Впоследствии в обоих исках осужденному было отказано.

Напомним, Александра Валеткина в 2016 году признали виновным в изнасиловании двух девочек и убийстве. Одной из жертв изверга стала пятиклассница Виолетта Токарчук. В сентябре 2015 года она пропала по пути в школу. Ее истерзанное тело было обнаружено между гаражами. За год до этого Валеткин напал на другую 11-летнюю школьницу. Он затащил ее под мост и изнасиловал, а потом попытался задушить. Когда девочка потеряла сознание, злоумышленник скрылся. Ребенок чудом остался жив и сумел опознать нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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