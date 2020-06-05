Депутаты Башкирии строят планы «по совершенствованию законодательства» в связи с поправками в Конституцию
Депутаты башкирского парламента уже строят планы «по совершенствованию законодательства» республики в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. Он отметил, что хотя нынешняя Конституция и показала свою жизнеспособность, «тем не менее жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы»
«Основной Закон государства принимался в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке. Невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны», – считает Толкачев.
Председатель парламента также добавил, что основной закон страны необходимо привести в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в Конституцию то, что нельзя было предугадать на момент ее принятия.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU