2020-06-05T12:48:26+03:00
Общество

Депутаты Башкирии строят планы «по совершенствованию законодательства» в связи с поправками в Конституцию

Общероссийское голосование по изменениям основного закона страны пройдет 1 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Депутаты башкирского парламента уже строят планы «по совершенствованию законодательства» республики в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. Он отметил, что хотя нынешняя Конституция и показала свою жизнеспособность, «тем не менее жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы»

«Основной Закон государства принимался в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке. Невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны», – считает Толкачев.

Председатель парламента также добавил, что основной закон страны необходимо привести в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в Конституцию то, что нельзя было предугадать на момент ее принятия.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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