В Башкирии расследуются смерти двоих медиков, которые могли умереть от коронавируса
В Башкирии сейчас расследуются смерти двоих медиков, которые могли умереть от коронавирусной инфекции. Кроме того, 34 сотрудника лечебных учреждений признаны пострадавшими от COVID-19. Об этом сообщает региональный Фонд социального страхования.
В ведомстве не уточнили, смерти медиков каких больниц расследуются. По предварительным данным, речь идет о медсестре Белебеевской ЦРБ Елене Никоноровой и водителе скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радике Исхакове. Известно, что оба работника контактировали с зараженными коронавирусом. Что касается 34 медиков, которые пострадали от работы с ковидными пациентами, то всем было выплачено по 68 811 рублей.
В ФСС РБ также рассказали, какие именно выплаты положены медикам при работе с носителями коронавируса:
- причинение вреда здоровью с развитием заболеваний и осложнений, повлекших временную нетрудоспособность – 68 811 рублей;
- стойкая утрата трудоспособности в результате осложнений после заболевания. Сумма выплат инвалиду I группы – 2064339 рублей, инвалиду II группы – 1 376 226 рублей, инвалиду III группы – 688 113 рублей.
- смерть в результате инфицирования коронавирусом – 2 752 452 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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