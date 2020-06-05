2020-06-05T13:02:22+03:00
Общество

В Башкирии расследуются смерти двоих медиков, которые могли умереть от коронавируса

На данный момент 34 пострадавших от COVID-19 сотрудников получили по 68 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Если смерть медработников будет связана с коронавирусом, государство обязано будет выплатить 2,7 млн рублейЕсли смерть медработников будет связана с коронавирусом, государство обязано будет выплатить 2,7 млн рублей
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В Башкирии сейчас расследуются смерти двоих медиков, которые могли умереть от коронавирусной инфекции. Кроме того, 34 сотрудника лечебных учреждений признаны пострадавшими от COVID-19. Об этом сообщает региональный Фонд социального страхования.

В ведомстве не уточнили, смерти медиков каких больниц расследуются. По предварительным данным, речь идет о медсестре Белебеевской ЦРБ Елене Никоноровой и водителе скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радике Исхакове. Известно, что оба работника контактировали с зараженными коронавирусом. Что касается 34 медиков, которые пострадали от работы с ковидными пациентами, то всем было выплачено по 68 811 рублей.

В ФСС РБ также рассказали, какие именно выплаты положены медикам при работе с носителями коронавируса:

- причинение вреда здоровью с развитием заболеваний и осложнений, повлекших временную нетрудоспособность – 68 811 рублей;

- стойкая утрата трудоспособности в результате осложнений после заболевания. Сумма выплат инвалиду I группы – 2064339 рублей, инвалиду II группы – 1 376 226 рублей, инвалиду III группы – 688 113 рублей.

- смерть в результате инфицирования коронавирусом – 2 752 452 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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