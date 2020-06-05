2020-06-05T11:48:33+03:00
Общество

В Башкирии обновили правила работы магазинов и торговых центров: что изменилось

Теперь на входе в ТЦ посетителям будут измерять температуру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Госкомитет по торговле опубликовал новый приказГоскомитет по торговле опубликовал новый приказ
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Госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей опубликовал приказ о новых правилах работы торговых центров и магазинов в режиме действующего режима повышенной готовности. Документ размещен на портале правовой информации. Его действие распространяется на все объекты торговли и сервиса.

Основные изменения

В магазинах запрещена дегустация продуктов, а также демонстрация непродовольственных товаров при непосредственном контакте с покупателем. Короче, мерить одежду или аксессуары будет нельзя.

На входе всех объектов розничной торговли должны быть дезинфицирующие средства.

Помещения торговых точек должны дезинфицироваться раз в два часа (в прежней редакции приказа – раз в час). Организации, осуществляющие услуги проката, обязаны дезинфицировать выдаваемый инвентарь, оборудование, инструменты до и после возврата.

Минимум три раза в день работники должны проходить термометрию – измерение температуры бесконтактным способом. Если у сотрудника она выше 37,2 градуса, его необходимо отстранить от работы.

Отдельным пунктом в документе выделены правила работы торговых центров и гипермакетов. Они практически идентичны нормам в других организациях, однако есть важное изменение. При входе в ТЦ теперь будут измерить температуру не только сотрудникам, но и гостям. Если она превысит 37,2 градуса, то посетителю запретят доступ на территорию торгового центра. Еще одно изменение – количество покупателей в зале. На 20 квадратных метров не должно быть больше одного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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