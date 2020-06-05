В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 119 человек – поставлен очередной рекорд по новым заражениям

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:53:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Башкирия второй день подряд ставит рекорд по новым заражениям коронавирусом. За сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 119 человек. За все время пандемии инфекцией в республике заразилось 3727 человек. Данные представил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Текущий показатель заражений оказался выше ожидаемого даже по пессимистичному прогнозу. Аналитики полагали, что к сегодняшнему дню в республике будет максимум 3707 подтвержденных случаев коронавируса.

Количество летальных исходов от ковида по-прежнему остается неизменным – в регионе умерло 18 человек. Обновленной информации по выздоровевшим пациентам пока нет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что причин резкого роста заражений в республике две: семейные очаги и вахтовики, вернувшиеся на родину неорганизованным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU