2020-06-05T11:07:12+03:00
Общество

Скандально известный рэпер из Уфы взорвал ютуб эпатажным клипом с провокационным названием

Меньше чем за сутки видео набрало почти 2,5 млн просмотров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Репер из Уфы Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, минувшей ночью опубликовал новый клип на песню с провокационным названием. На ютубе видео уже успело собрать 2,5 млн просмотров.

В треке скандальный исполнитель продолжает свой основной лейтмотив, хвастаясь большим количеством денег, девушек и дорогими автомобилями. Собственно, все это демонстрируется и в самом клипе. Видео начинается с выезда недавно купленного Алишером за 7,5 миллионов рублей «Кадиллака». Затем рэпер перемещается в свой не менее внушительный дом, где раскиданы пятитысячные купюры.

За три дня до выхода клипа Моргенштерн обратился к своим фанатам с требованием собрать под записью в инстаграме 500 тысяч комментариев – только в этом случае он обещал опубликовать видео. Поклонники пошли дальше и собрали миллион комментариев. Клипы уфимского исполнителя стабильно собирают огромное количество просмотров на ютубе. Так, на самом популярном из них – «Новый мерин» – счетчик перевалил за 60 миллионов.

Напомним, совсем недавно Моргентшерна уличили в работе на власти Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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