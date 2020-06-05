В Уфе из окна дома выпал 4-летний ребенок
Накануне вечером, 4 июня, в Демском районе Уфы из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.
По информации аварийного ведомства, инцидент произошел на территории частного дома. Причина несчастного случая – москитная сетка. Малыш играл у открытого окна, и в какой-то момент случайно облокотился на нее, приняв за стойкое ограждение.
«Падение вниз было неминуемо. К счастью, ребенок остался жив и был госпитализирован в лечебное учреждение», – рассказали в УГЗ по Уфе.
Напомним, похожий случай произошел ровно месяц назад в Сипайлово. Пятилетняя девочка забралась на подоконник и потеряла равновесие. Жизнь ребенку спасло только то, что квартира находилась на первом этаже.
ИСТОЧНИК KP.RU