2020-06-05T09:53:18+03:00
Происшествия

В Уфе из окна дома выпал 4-летний ребенок

Мальчик облокотился на москитную сетку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчик выпал со второго этажаМальчик выпал со второго этажаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Накануне вечером, 4 июня, в Демском районе Уфы из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

По информации аварийного ведомства, инцидент произошел на территории частного дома. Причина несчастного случая – москитная сетка. Малыш играл у открытого окна, и в какой-то момент случайно облокотился на нее, приняв за стойкое ограждение.

«Падение вниз было неминуемо. К счастью, ребенок остался жив и был госпитализирован в лечебное учреждение», – рассказали в УГЗ по Уфе.

Напомним, похожий случай произошел ровно месяц назад в Сипайлово. Пятилетняя девочка забралась на подоконник и потеряла равновесие. Жизнь ребенку спасло только то, что квартира находилась на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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