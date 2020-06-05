2020-06-05T09:22:24+03:00
Общество

Верховный суд в Уфе рассмотрит апелляцию по делу об изнасиловании проститутки

После резонансного вердикта по истории с дознавательницей ВС поставит точку в еще одном секс-скандале
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фигурантом дела об изнасиловании является нигериец АйоФигурантом дела об изнасиловании является нигериец Айо
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Верховный суд Башкирии 15 июня рассмотрит апелляцию по делу об изнасиловании уфимской проститутки. Фигурантом является уроженец Нигерии, известный под именем Айо. В марте Октябрьский районный суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Тем не менее парня отпустили на свободу, поскольку он уже отбыл этот срок, находясь в СИЗО.

Потерпевшей и прокуратуре вердикт судьи показался чересчур мягким, и они подали апелляцию. Адвокат нигерийца Рамиль Гизатуллин надеется, что приговор останется без изменений.

Изданию UfaTime.ru юрист также рассказал, что ему, его подзащитному, а также руководителю языковой школы, в которой учился Айо, поступают сообщения экстремистского характера. Нигерийцу, в частности, угрожают расправой. Гизатуллин написал заявление в отдел МВД, занимающийся борьбой с экстремизмом. О результатах проверки адвокату пока ничего неизвестно.

Напомним, Верховный суд на днях рассмотрел еще одно резонансное дело – о групповом изнасиловании дознавательницы. Двое из трех обвиняемых экс-полицейских были полностью оправданы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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