2020-06-05T08:51:46+03:00
Общество

Фейсбук принял новость о новой инфекционке под Уфой за фейк

Эксперт оценил как недостоверный пост канала RT Deutsch
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новость о строительстве инфекционки приняли за фейкНовость о строительстве инфекционки приняли за фейк
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Фактчекер социальной сети фейсбук принял пост канала RT Deutsch с новостью о строительстве нового инфекционного центра под Уфой за фейк. Об этом в своем телеграме сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«В конце мая RT Deutsch опубликовал новость о строительстве больницы для заболевших коронавирусом в Уфе. Официальный фактчекер Фейсбука по арабским новостям отметил публикацию как ложную. В доказательство он почему-то приложил ссылку на чужие фейки о Макроне [президенте Франции]», – написала главред RT.

Представители канала обратились к фактчекерам и фейсбуку за разъяснениями. Те сказали, что сами не понимают, в чем дело – возможно, имела место техническая ошибка.

Фактчекерами называют экспертов, которые проверяют посты и новости на достоверность.

Напомним, новый инфекционный центр в селе Зубово был открыт 30 мая. Его построили за 55 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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