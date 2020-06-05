Фейсбук принял новость о новой инфекционке под Уфой за фейк
Фактчекер социальной сети фейсбук принял пост канала RT Deutsch с новостью о строительстве нового инфекционного центра под Уфой за фейк. Об этом в своем телеграме сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
«В конце мая RT Deutsch опубликовал новость о строительстве больницы для заболевших коронавирусом в Уфе. Официальный фактчекер Фейсбука по арабским новостям отметил публикацию как ложную. В доказательство он почему-то приложил ссылку на чужие фейки о Макроне [президенте Франции]», – написала главред RT.
Представители канала обратились к фактчекерам и фейсбуку за разъяснениями. Те сказали, что сами не понимают, в чем дело – возможно, имела место техническая ошибка.
Фактчекерами называют экспертов, которые проверяют посты и новости на достоверность.
Напомним, новый инфекционный центр в селе Зубово был открыт 30 мая. Его построили за 55 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU