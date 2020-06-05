Вахтовик из Башкирии привез коронавирус в город, где никогда не было инфекции

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:05:37+03:00

Саянск прославился на всю Россию: здесь не закрывались торговые центры и при этом не было COVID-19

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В уникальном городе Саянске (Иркутская область), где за все время пандемии не было ни одного зараженного коронавирусом, зафиксировали первый случай инфицирования. COVID-19 в город привез вахтовик из Башкирии. Об этом рассказал мэр Олег Боровский.

По словам градоначальника, житель республики прибыл в Саянск 30 мая, чтобы помочь с запуском новой буровой установки. Мужчина прилетел не один, а в компании коллеги. Сначала они проживали на одной съемной квартире, потом переехали в другую. Тест на коронавирус рабочие сдали только 2 июня. На следующий день пришли результаты: один чист, а второй – как раз вахтовик из Башкирии – оказался носителем COVID-19 без признаков болезни. Зараженного отправили на лечение.

Мэр города Боровский обвиняет во всем местное предприятиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Боровский негодует и обвиняет в случившемся местное предприятие, которое организовало приезд зараженного вахтовиков и не предприняло никаких мер предосторожности.

«Никого не предупредили, в известность не были поставлены ни Саянская городская больница, ни Роспотребнадзор. Таким образом, за данными лицами не было установлено медицинское наблюдение, была нарушена самоизоляция, нарушены Указы Губернатора», – написал в своем обращении мэр.

Теперь расследование по факту первого выявленного в городе случая COVID-19 проводят Роспотребнадзор и прокуратура.

К слову, Саянск прославился не только тем, что там не было коронавируса, но и тем, что мэр Боровский, вопреки самоизоляции, не стал закрывать торговые центры, парикмахерские и мастерские.

ИСТОЧНИК KP.RU