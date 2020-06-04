2020-06-04T21:11:43+03:00
Звезды

Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова в Уфе перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Сроки подачи заявок на участие продлены до ноября месяца.
Мила КИЯН
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III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова перенесли на 2021 годIII Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова перенесли на 2021 годФото: Мила КИЯН
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Одно из самых ожидаемых культурных событий года - III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова, который должен был пройти в башкирской столице с 17 по 21 октября, решено перенести на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает оргкомитет конкурса, новые даты его проведения будут объявлены позднее, но сейчас уже известно, что это будет 1-ый квартал 2021 года. Но есть и хорошая новость: прием заявок на участие в конкурсе продлен до 1 ноября. Причем, учитывая, что в следующем году некоторые из конкурсантов уже выйдут за возрастные рамки конкурса - в нем могут принимать участие молодые музыканты от 15 до 26 лет, оргкомитет принял решение на этот раз увеличить возрастные рамки до 27 лет. Итоги отборочного тура объявят уже не позднее 20 ноября. Напомним, народный артист Башкирии Владимир Спиваков проводит международный конкурс скрипачей в Уфе с 2016 года. Конкурс проходит раз в два года и пользуется большой популярностью у молодых музыкантов всего мира.

- Конкурс скрипачей, организованный на моей малой родине, уникален тем, что победители становятся обладателями не только редких инструментов (главный приз III Конкурса - скрипка известного итальянского мастера Джузеппе Педрацци), но и счастливой творческой судьбы, - говорит маэстро Спиваков. - Даниэль Лозакович и Мария Дуэньяс - победители конкурсов в 2016 и 2018 годах - сегодня известны во всем мире и выступают на лучших концертных площадках.

Получить подробную информацию и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте info@vsvc.org до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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