2020-06-04T20:06:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии работники морга переносили покойников без средств защиты

Житель республики пожаловался на больницу в Белебее на страничке главы региона в соцсетях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На днях в комментариях под постом главы Башкирии Радия Хабирова появилась любопытная запись. Житель Уфы по имени Юрий сообщил, что в морге Белебеевской районной больницы творятся ужасные вещи.

- Тела умерших с пятницы по понедельник лежат друг на друге в комнате первого этажа, чернеют. Это не холодильник. Запах стоит неимоверный. Родственников умерших заставляют перекладывать покойников, искать своего. Мы пока своего вытаскивали, находились без средств защиты – и это в период пандемии, - возмущается мужчина.

Как оказалось, в пятницу у мужчины скончалась от инсульта 39-летняя племянница и родным пришлось самостоятельно сначала привезти покойную в морг, а затем и забирать ее из помещения, которое моргом назвать нельзя. Там нет холодильной камеры. По его словам, он вместе с другими родственниками приехал за телом в понедельник.

- Сотрудники морга, которые должны производить вскрытие, попросили нас пройти в помещение. Вонь стояла жуткая, наша одежда надолго пропиталась трупных запахом. Патологоанатомы обратились к нам: «Ваша лежит в самом низу под другими телами. Чтобы нам по покойникам не ходить, достаньте свою и положите на стол, где мы проведем вскрытие» Я удивился. По сути, мы находились в «красной зоне». Мы же не знаем, есть среди умерших «ковидные», - рассказал мужчина в беседе с корреспондентами NEWS 24/7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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