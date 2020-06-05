2020-06-04T19:34:47+03:00
Политика

В Башкирии до конца июня примут закон о поддержке садоводов

В Курултае объяснили, зачем он нужен и чем поможет дачникам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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До конца июня 2020 года депутаты Курултая Башкирии намерены принять закон о поддержке садоводов. Если законопроект пройдет, то государство будет оказывать существенную помощь садовым товариществам. Недавно он уже был поддержан в первом чтении.

- Тема очень актуальная, затрагивающая в той или иной степени интересы миллионов жителей республики. В Башкортостане более 500 тысяч семей садоводов – около 40 процентов от всего населения. – Поэтому затягивать с решением считаю некорректным, - прокомментировал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Что касается самого законопроекта, то он предполагет помощь садовым товариществам со стороны государства. Например, огородники смогут рассчитывать на снабжение тепловой энергией, электричеством, водой, газом, топливом, постройку канализации, финансирование кадастровых работ и обслуживание автомобильных дорог.

Помимо собственно закона о поддержке садоводов, депутаты планируют принять подзаконные акты, в которых будут прописаны конкретные программы развития садоводства – меры по финансовой поддержке. Например, выделение денег на модернизацию и строительство объектов инфраструктуры в садовых товариществах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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