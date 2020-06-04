В Уфе вблизи школы обнаружили останки человека

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:47:28+03:00

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На днях в Уфе случайные прохожие обнаружили около школы шокирующую находку.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в овраге всего в 30 метрах от учебного заведения лежал человеческий череп. Останки неизвестного человека нашли поздно вечером.

После сообщения в полицию, на место незамедлительно выехали сотрудники МВД и сыщики. По словам собеседника, теперь сотрудники правоохранительных органов и эксперты должны установить давность найденных человеческих останков и, конечно, кому они могут принадлежать. Сейчас череп передали на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU