2020-06-04T20:47:28+03:00
Происшествия

В Уфе вблизи школы обнаружили останки человека

На место срочно выехали полицейские и сыщики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

На днях в Уфе случайные прохожие обнаружили около школы шокирующую находку.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в овраге всего в 30 метрах от учебного заведения лежал человеческий череп. Останки неизвестного человека нашли поздно вечером.

После сообщения в полицию, на место незамедлительно выехали сотрудники МВД и сыщики. По словам собеседника, теперь сотрудники правоохранительных органов и эксперты должны установить давность найденных человеческих останков и, конечно, кому они могут принадлежать. Сейчас череп передали на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова в Уфе перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
В Уфе вблизи школы обнаружили останки человека
В Башкирии работники морга переносили покойников без средств защиты
Синоптики: в конце недели Башкирию накроет антициклон
Уфимец надругался над школьницей прямо во дворе многоэтажки
В Уфе за попытку дать взятку ФСБшнику задержали иностранца
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых введен карантин из-за коронавируса
Уфимка угрожала взорвать банк — ситуацию прокомментировали в МВД
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Глава Башкирии снова призвал жителей «смело рожать»
В Башкирии детей застали за скверным занятием
ФАС обязала уфимскую фирму вернуть в бюджет 245 млн рублей
Все обвиняемые в изнасиловании уфимской дознавательницы экс-полицейские сохранили звания
Минздрав Башкирии объяснил всплеск зараженных COVID-19 «семейными очагами» и вернувшимися вахтовиками
Специалист из Башкирии рассказал, могут ли комары быть переносчиками коронавируса
Космонавт МКС показал башкирские горы с орбиты Земли
В Башкирии трех девочек застали за опасным занятием на железной дороге
«У неё все только начиналось»: студентка из Башкирии трагически погибла во время поездки домой
Аналитики дали прогноз по распространению коронавируса в Башкирии до 12 июня
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 107 человек: это рекорд за все время пандемии
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
В новую инфекционку под Уфой госпитализировали первых пациентов с коронавирусом
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов принял участие в ВКС с Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным, которое прошло сегодня 3 июня 2020 года.
«Мы будем помнить тебя всегда»: фотографа из Уфы, которая погибла из-за несчастного случая, похоронили в ОАЭ
В Уфе в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили мужчину