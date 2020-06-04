Синоптики: в конце недели Башкирию накроет антициклон

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:14:00+03:00

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По данным Башгидрометцентра в конце недели в республику нагрянет антициклон. Он будет смещаться из северо-западных районов России и принесет кратковременные дожди. Согласно прогнозу, в ближайшие выходные ожидается умеренно теплая погода в дневное время суток и похолодание по ночам. Так, в темное время столбики термометров будут опускаться до +8,+14°С, по северо-востоку республики до +3,+7°С, днем +19,+25°С.

До конца недели в регионе практически не будет осадков. Лишь местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики отмечают, что их вероятность достаточно большая. Однако осадки прогнозируют только в отдельных западных и юго-западных районах Башкирии. При этом среднесуточная температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

ИСТОЧНИК KP.RU