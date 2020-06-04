Уфимец надругался над школьницей прямо во дворе многоэтажки

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:56:16+03:00

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Накануне в Уфе в отдел полиции пришла женщина и сообщила о том, что ее 12-летняя дочка стала жертвой извращенца. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло около одного из домов на улице Зорге. По словам шокированной матери, неизвестный совершил «насильственные действия сексуального характера».

По словам собеседника, надругательство над ребенком произошло среди белого дня. У девочки не было ни сил, ни возможности сопротивляться извергу.

Сотрудники полиции в тот же день определили подозреваемого в жутком преступлении, смогли установить его местонахождение и задержать. Им оказался пенсионер, который проживает в другой части города. Сейчас извращенец задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU