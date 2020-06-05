2020-06-04T20:03:19+03:00
Общество

Жителей Башкирии попросили «минимизировать» общение с пожилыми людьми

В республике растет число зараженных коронавирусом среди пенсионеров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Для пожилых людей в Башкирии действует максимальный режим самоизоляцииДля пожилых людей в Башкирии действует максимальный режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр здравоохранения Башкирии обратился к жителям республики с просьбой минимизировать контакты с пожилыми людьми. Напомним, пенсионеры входят в группу риска по коронавирусу. У них тяжело проходит течение болезни.

«Будьте аккуратны и минимизируйте взаимоотношение и общение с нашим старшим поколением. Наши цифры показывают, что более 8% [зараженных] – это лица старше 65 лет. К сожалению, у них течение болезни проходит гораздо сложнее, чем у молодого поколения. У них проявляется пневмония и дыхательная недостаточность. Они нуждаются в стационарном лечении», – отметил министр на тематическом брифинге.

Он также добавил, что никаких послаблений максимального режима самоизоляции в отношении пожилых людей пока нет и не планируется. Пенсионерам разрешается покидать дом только в экстренных случаях, а также при походе в аптеку, салоны связи, магазин и поездке на садовые участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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