В Туймазинском районе развернется мебельное производство

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:41:01+03:00

В Башкирии может появиться мебельное производство

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Власти Башкирии намерены развивать мебельное производство в Туймазинском районе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания «Промышленный час», которое накануне, 3 июня, провел руководитель республики Радий Хабиров.

С просьбой предоставить землю для развития мебельного производства выступил гендиректор местной фабрики по изготовлению ортопедических матрасов Рамиль Мамлеев. Объем вложений в проект легкой промышленности составляет порядка 200 млн рублей. Глава Башкирии поручил правительству и муниципалитету проработать варианты с реализацией.

«Отрадно, что большое, современное предприятие развивается, несмотря на экономические сложности», – сказал Радий Хабиров. На базе туймазинского кластера он предложил провести совещание с крупными заказчиками мебели, в частности, медицинского, образовательного и спортивного профилей.

ИСТОЧНИК KP.RU