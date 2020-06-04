В Туймазинском районе развернется мебельное производство
Власти Башкирии намерены развивать мебельное производство в Туймазинском районе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания «Промышленный час», которое накануне, 3 июня, провел руководитель республики Радий Хабиров.
С просьбой предоставить землю для развития мебельного производства выступил гендиректор местной фабрики по изготовлению ортопедических матрасов Рамиль Мамлеев. Объем вложений в проект легкой промышленности составляет порядка 200 млн рублей. Глава Башкирии поручил правительству и муниципалитету проработать варианты с реализацией.
«Отрадно, что большое, современное предприятие развивается, несмотря на экономические сложности», – сказал Радий Хабиров. На базе туймазинского кластера он предложил провести совещание с крупными заказчиками мебели, в частности, медицинского, образовательного и спортивного профилей.
ИСТОЧНИК KP.RU