В Башкирии задержали извращенца, напавшего на женщину в лесу
В Белорецке задержали извращенца, который напал на женщину в лесу и изнасиловал ее. Как рассказали в республиканском следственном комитете, им оказался 28-летний местный житель. Ему уже предъявили обвинение в изнасиловании и отправили в следственный изолятор.
- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Также судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в ведомстве.
Напомним, что эта дикая история произошла в ночь на 28 мая в лесополосе возле деревни Азнагулово. Надругавшись над женщиной, злоумышленник бросился в бега и несколько дней скрывался в заброшенных садах. Его объявили в федеральный розыск, но вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU