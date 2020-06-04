В Башкирии задержали извращенца, напавшего на женщину в лесу

4 Июнь 2020 2020-06-03T20:11:08+03:00

Все это время он скрывался в заброшенных садах

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В Белорецке задержали извращенца, который напал на женщину в лесу и изнасиловал ее. Как рассказали в республиканском следственном комитете, им оказался 28-летний местный житель. Ему уже предъявили обвинение в изнасиловании и отправили в следственный изолятор.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Также судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что эта дикая история произошла в ночь на 28 мая в лесополосе возле деревни Азнагулово. Надругавшись над женщиной, злоумышленник бросился в бега и несколько дней скрывался в заброшенных садах. Его объявили в федеральный розыск, но вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU