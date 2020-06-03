2020-06-03T19:49:51+03:00
Общество

Власти Башкирии назвали сообщение о наказании директоров школ за фото выпускников с последнего звонка фейком

В городской администрации Салавата заверили, что никаких запросов и отчетов от школ не требовали
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: пресс-служба уфимской городской администрацииФото: пресс-служба уфимской городской администрации
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На днях в СМИ появилась информация, что директора одной из башкирских школ наказали за фото выпускника с последнего звонка, которое было сделано дома, в кругу семьи. Все началось с того, что местная жительница под постом Радия Хабирова в соцсетях оставила гневное сообщение.

- В Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним? Это не общественное место, не масштабное мероприятие, это три человека в квартире. Вы же знаете, что исполнители на местах все понимают буквально и выполняют, оторвавшись от реальности. Контролируете, пожалуйста, как именно выполняются ваши директивы, - возмутилась женщина.

В свою очередь, в городской администрации Салавата назвали это сообщение фейком – мол, никто директоров не трогал и отчета по фото с них не требовал.

- В социальных сетях распространяется «фейковая» информация о привлечении директоров школ к ответственности за размещение в соцсетях фото выпускников в день Последнего звонка. Управление образования Салавата всего лишь провело разъяснительную работу с директорами школ о персональной ответственности за соблюдение их выпускниками санитарно-эпидемиологических мер и ограничений во время последнего звонка. Также в этот день были организованы рейды по городу в целях недопущения нарушений со стороны выпускников. Никакие отчеты о размещении их фото в социальных сетях не запрашивались, - добавили в мэрии Салавата.

Напомним, что все началось с того, что последний звонок в этом году из-за эпидемии коронавируса было решено провести в режиме онлайн, а выпускникам запретили собираться вместе и устраивать массовые гуляния. Более того, Радий Хабиров пообещал наказать тех директоров, выпускники чьих школ все-таки нарушат запрет и устроят вечеринку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти Башкирии назвали сообщение о наказании директоров школ за фото выпускников с последнего звонка фейком
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