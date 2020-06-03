Под Уфой организуют адаптационный лагерь для особенных детей

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:46:25+03:00

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Под Уфой планируется обустроить адаптационный лагерь «Умею жить» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором и автором идеи стал Центр социальных технологий «Ломая барьеры», а сам лагерь предполагает двухдневный выезд с программой обучающих групповых и индивидуальных занятий для детей и их родителей. С помощью квалифицированных специалистов 15 воспитанников лагеря будут не только будут общаться со сверстниками, но и посещать занятия арт-терапией и с логопедом, учиться ориентироваться во времени и пространстве, а также обучаться бытовым навыкам – приготовлению еды и уборке.

- Мы организуем летний лагерь в помощь особенным детям и их родителям. Истории детей – разные, но объединяет их одно - стремление сделать ребенка немного самостоятельнее и привить им различные навыки. Поэтому мы приглашаем всех поддержать работу нужного для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптационного лагеря, - рассказала директор центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова.

Открытия лагеря очень ждет 10-летний уфимец Богдан. До трех лет он рос обычным ребенком, но в 3,5 года из-за воспаления ему пришлось удалить несколько зубов, что серьезно сказалось на психологическом самочувствии ребенка: он ушел в себя, стал замкнутым, утратил часть приобретенных навыков. А в четыре года у малыша врачи выявили органическое поражение головного мозга, сенсомоторную алалию, а позже и аутизм. Мама Богдана положила много сил на реабилитацию сына и занятия с психологами, логопедами и дефектологами.

Вскоре в семье случилось пополнение: и у Богдана родилась сестренка Агния, но и тут семью снова ждал серьезный удар. Во время рождения малышке повредили шею, пострадала и нервная система. Но благодаря постоянным реабилитационным занятиям Агние уже к году удалось догнать сверстников. Со своим братом они очень дружны, и часто вместе участвуют в проектах центра «Ломая барьеры».

- Мы очень надеемся, что необходимая сумма будет собрана, и Агния с Богданом смогут принять участие и получить квалифицированную помощь специалистов в адаптационном лагере «Умею жить». Для моих детей – это важнейшее средство социальной реабилитации, - говорит мама Наталья.

Чтобы лагерь открылся, ему требуется финансовая поддержка, если и вы хотите помочь особенным детям получить необходимые для них занятия, мы можете сделать посильный вклад. Всю необходимую информацию вы узнаете на сайте центра.

ИСТОЧНИК KP.RU