Начальника отдела в уфимском строительном магазине отправили в колонию за гибель двоих сотрудников

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:58:19+03:00

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В Уфе вынесен приговор по уголовному делу о смерти двоих работников, упавших с большой высоты при замене рекламного баннера строительного магазина. Перед судом предстал 51-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Сатурн Строймаркет Башкирия». Он признан виновным по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Инцидент произошел 14 июня 2020 года. Подсудимый поручил двоим подчиненным мастерам заменить рекламный баннер на фасаде магазина. Вывеска находилась на большой высоте, поэтому начальник отдела привлек к работам автопогрузчик. Он не был предназначен для подъема людей.

«Двое работников сели в металлическую корзину автопогрузчика и поднялись на высоту более 5 метров. При опускании вил с корзиной произошло опрокидывание автопогрузчика вместе с рабочими, в результате, от полученных телесных повреждений 62-летний мастер скончался на месте, его 56-летний коллега был госпитализирован, однако, вскоре тоже скончался в больнице», – рассказали в СК Башкирии.

Подсудимый признал вину в преступлении. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, строительный магазин должен будет выплатить компенсацию морального вреда в 1 млн рублей в пользу потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU