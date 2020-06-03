2020-06-03T20:23:40+03:00
Общество

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 4 июня: число «тяжелых» пациентов за сутки сократилось вдвое

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 4 июня 2020 года, что известно на данный момент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Активными носителями коронавируса в Башкирии сейчас являются более двух тысяч человекАктивными носителями коронавируса в Башкирии сейчас являются более двух тысяч человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По последним данным от министерства здравоохранения Башкирии, на утро 4 июня в республике зарегистрировано 3501 случай заражения коронавирусом, активными носителями COVID-19 на данный момент являются 2234 человека. Всего за минувшие сутки ковид диагностировали у 92 человек. Также в ведомстве отметили, что в Башкирии в два раза сократилось количество «тяжелых» пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент на стационарном лечении находятся 989 человек: 30 в тяжелом состоянии и восемь подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Буквально вчера в больницах было 60 «тяжелых» пациентов – в два раза больше. За сутки от коронавируса выздоровело 57 пациентов (всего – 1249).

Наибольшее число зараженных лечатся в уфимских ГКБ №18 (162), клинике БГМУ (78), РКБ имени Куватова (73) и ГКБ №8 (55). Среди больниц в других городах достаточно много ковидных пациентов в ГБ №2 Стерлитамака (78), ГБ Нефтекамска (65), ЦГБ Кумертау (49).

Также в минздраве республики объяснили, почему произошел скачок заболеваемости: если раньше пациенты заражались в заграничных поездках и в больницах, то сейчас чаще фиксируются внутрисемейные очаги заражения, когда опасный вирус выявляют сразу у всех членов семьи, а у самого носителя болезнь протекает бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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