Жительница Башкирии «по неосторожности» зарезала супруга на берегу реки

4 Июнь 2020 2020-06-03T18:48:37+03:00

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В Нуримановском районе Башкирии местная жительница зарезала своего супруга на берегу реки. Инцидент произошел недалеко от деревни Каргино, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По информации собеседника, все случилось поздним вечером 29 мая, когда пара распивала алкоголь на берегу реки Уфы. Известно, что 30-летняя женщина ударила 52-летнего мужа ножом в область грудной клетки. Он скончался до приезда бригады медиков.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям женщина пояснила, что смертельно ранила супруга «по неосторожности». Полицейские доставили ее в отдел Следственного комитета, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU