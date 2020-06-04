2020-06-03T18:48:37+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии «по неосторожности» зарезала супруга на берегу реки

Романтический отдых влюбленной пары закончился настоящим кошмаром
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина скончался на берегу рекиМужчина скончался на берегу рекиФото: Александр ГЛУЗ
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В Нуримановском районе Башкирии местная жительница зарезала своего супруга на берегу реки. Инцидент произошел недалеко от деревни Каргино, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По информации собеседника, все случилось поздним вечером 29 мая, когда пара распивала алкоголь на берегу реки Уфы. Известно, что 30-летняя женщина ударила 52-летнего мужа ножом в область грудной клетки. Он скончался до приезда бригады медиков.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям женщина пояснила, что смертельно ранила супруга «по неосторожности». Полицейские доставили ее в отдел Следственного комитета, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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