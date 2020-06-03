Власти Башкирии намерены отремонтировать в 2020 году более 1000 км дорог

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:53:12+03:00

По словам главы региона, прямо сейчас работы ведутся «более чем на 100 участках»

Изменить размер текста: A A

В Башкирии в текущем году планируется отремонтировать более одной тысячи километров дорог. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров. По его словам, прямо сейчас дорожники работают «более чем на 100 участках».

«Некоторые объекты сдадим явно с опережением сроков. Благо, погода позволяет, – написал руководитель республики. – Активно приводим в порядок дороги в Абзелиловском, Аскинском, Илишевском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Татышлинском, Федоровском, Шаранском районах».

В частности, ремонтные работы полностью завершены на трассе по пути из Стерлитамака в Салават и на улице Худайбердина в том же Стерлитамаке. Хабиров считает, что дорожные службы успеют начать часть работ, предусмотренных на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU