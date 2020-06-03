2020-06-03T16:00:52+03:00
Общество

В Башкирии вынесли приговор матери, которая оставила двухлетнего ребенка в сугробе в 25-градусный мороз

Женщина отделалась исправительными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мелеузовский районный суд вынес приговор 26-летней матери, которая оставила двухлетнего ребенка в сугробе в 25-градусный мороз. Женщину судили сразу по двум статьям: «оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Напомним, случай произошел в ночь на 10 февраля этого года. Подсудимая, находясь в нетрезвом состоянии, оставила ребенка во дворе дома в легкой одежде. Он пролежал в сугробе около 10 минут, пока его не обнаружил сожитель нерадивой матери. К этому моменту малыш впал в кому: у него было общее переохлаждение организма тяжелой степени и произошел отек мозга. Несмотря на это, ребенка удалось спасти. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В итоге на мать мальчика было заведено уголовное дело. Ее ограничили в родительских правах, а ребенка передали бабушке. Суд приговорил женщину к исправительным работам сроком на один год. Государство получит от ее заработка 10%. Кроме того, прокуратура намерена пойти дальше и в судебном порядке взыскать с нее расходы на лечение малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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