2020-06-03T15:40:03+03:00
Общество

В Башкирии в период купального сезона-2020 будут открыты 113 пляжей

Места отдыха отображены на специальной интерактивной карте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии создали интерактивную карту с координатами пляжейВ Башкирии создали интерактивную карту с координатами пляжейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Башкирии в купальный сезон будут открыты 113 пляжей. Об этом сегодня, 3 июня, на брифинге по вопросам обеспечения безопасности граждан на воде сообщил глава госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров. По его словам, в связи с ограничениями на въездной туризм на водных объектах региона ожидается наплыв отдыхающих.

«Из работавших в 2019 году 79 пляжей в этом году будут открыты 77 с закрытием одного в Белебеевском районе на строительно-монтажные работы и одного частного пляжа в Кармаскалинском районе. На территории 32 муниципальных образований дополнительно будут открыты еще 36 пляжей. Всего в этом году откроем 113 пляжей», – сказал начальник аварийного ведомства.

Гумеров призвал купаться только на специально оборудованных для этого местах и воздержаться от алкоголя во время отдыха на воде. Координаты всех пляжей отображены на специальной интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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