Спасатели вернулись к поискам пропавшей в Уфе семьи Мазовых

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:35:31+03:00

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В Уфе спасатели возобновили поиски без вести пропавших в прошлом году Артема Мазова и двоих его малолетних сыновей – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Вячеслава. Их ищут в том числе и на водных объектах – реках и озерах. Об этом на брифинге по вопросам безопасности граждан сообщил начальник аварийно-спасательной службы республики Владимир Темяшев.

«По распоряжению Следственного комитета эти поиски возобновлены. Как только вода начала спадать, к поискам приступили спасатели МЧС России, спасатели республиканской службы и города Уфы», – сказал Темяшев.

Напомним, Артем Мазов вместе с сыновьями бесследно исчез 26 октября прошлого года. На следующий день супруга мужчина обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Поиски начались сразу же. В них участвовали полицейские, спасатели и волонтеры. Однако им удалось обнаружить только открытую машину Мазова. Она стояла недалеко от санатория «Речные зори». Спасатели прекратили поиски в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU