Забрал даже детскую копилку: уфимец вышел из тюрьмы и обокрал бывшую жену с ребенком

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:38:47+03:00

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В Уфе освободившийся из тюрьмы мужчина обокрал квартиру, в которой живут его бывшая жена и маленький ребенок. Об этом сообщает республиканское МВД.

В отдел полиции обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила о том, что из ее дома пропали золотые украшения и деньги. На место происшествия была направлено следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что к краже причастен экс-супруг потерпевшей. Он недавно вышел из тюрьмы и за несколько дней до кражи пришел в гости к девушке, чтобы проведать ребенка.

«Уходя, гость прихватил с собой запасные ключи и решился взяться за старое. Он дождался, когда супруга уйдет на работу, чтобы проникнуть в квартиру. Добычей стали золотые украшения: цепь, браслет, серьги, деньги в размере шести тысяч рублей, а также детская копилка, в которой находилось 600 рублей», – передали детали дела в МВД.

После преступления мужчина направился в ломбард. Там он сдал украденное и потратил вырученные деньги. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Теперь ему, по всей видимости, вновь придется вернуться в места заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU