В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:07:21+03:00

За сутки число инфицированных увеличилось на 92 человека

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В министерстве здравоохранения Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом. За минувшие сутки наличие COVID-19 подтвердилось у 92 жителей республики. Последний раз столь высокий уровень инфицирования фиксировался 19 мая.

По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, в лечебных учреждениях стало заражаться меньше людей. Теперь ковид распространяется иными путями.

«В поликлиниках случаев заражения не было. Сейчас увеличивается число семейных очагов», – пояснила Кононова. Такие очаги возникают в случаях, когда инфицированный с бессимптомным течением болезни возвращается домой и заражает членов семьи.

Напомним, за все время пандемии в республике подтвердился 3501 случай коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU