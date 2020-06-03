2020-06-03T13:10:49+03:00
Общество

Молодая мать из Башкирии исполнила откровенный танец на глазах у маленькой дочери

Видеозапись слили в сеть
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот видеоскриншот видео
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29-летняя мать из башкирского города Салавата Жанна Котова попала в эфир федерального ток-шоу «Мужское/женское» из-за слитого в сеть ролика, на котором она в нетрезвом виде исполняет эротический танец перед своей малолетней дочерью. Видеозапись вызвала широкий резонанс в соцсетях. Шумиха привела к тому, что теперь женщине грозит лишение родительских прав.

В студии Жанна рассказала, что видео было сделано на сайте знакомств. Она не думала, что оно станет достоянием общественности. По всей видимости, кто-то из пользователей сделал запись прямого эфира.

В ходе программы выяснилось, что у женщины есть три ребенка. Первый – мальчик – живет с бабушкой, поскольку Жанну уже лишили родительских прав на него за неисполнение обязанностей и пристрастие к алкоголю. Отец ребенка умер, когда тот был совсем маленький.

скриншот программы "Мужское/женское" // 1 канал

скриншот программы "Мужское/женское" // 1 канал

Спустя три года после смерти супруга Жанна еще раз вышла замуж. Она родила от нового мужа мальчика и девочку, и какое-то время семья жила в Турции. Продолжалось это недолго: супруг начал распускать руки, и женщина, забрав детей, вернулась в родной Салават. Сейчас она живет с двумя детьми в небольшой квартире. Жанна признается, что зарабатывает всего 200 рублей в день на том, что пишет заказные комментарии. Финансовую помощь ей оказывает мать. Официально трудоустраивать женщину никто не хочет якобы из-за того, что у нее двое детей.

Органы опеки плотно взялись за Котову, поскольку она, по словам соседей, часто выпивает и матерится при детях. Жанна надеется, что у нее не отнимут детей, потому что они живут в относительном благополучии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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