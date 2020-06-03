Единоросс сдал мандат депутата башкирского парламента

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:41:55+03:00

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В Башкирии единоросс Александр Дегтев по собственной инициативе сдал мандат депутата республиканского парламента. Об этом сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев. По его словам, 42-летний парламентарий написал заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

«У него есть такое право. Хочу поблагодарить его за продуктивную работу в парламенте и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он зарекомендовал себя как активный, деятельный депутат, вникающий в суть всех вопросов, вносящий свои инициативы», – сказал Толкачев.

Александр Дегтев был избран депутатом по Новиковскому одномандатному избирательному округу № 14. Замещение мандата не предусмотрено. Выбрать нового депутата должны будут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU