2020-06-03T11:41:55+03:00
Общество

Единоросс сдал мандат депутата башкирского парламента

Заявление с просьбой досрочно прекратить свои полномочия написал Александр Дегтев
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Башкирии единоросс Александр Дегтев по собственной инициативе сдал мандат депутата республиканского парламента. Об этом сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев. По его словам, 42-летний парламентарий написал заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

«У него есть такое право. Хочу поблагодарить его за продуктивную работу в парламенте и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он зарекомендовал себя как активный, деятельный депутат, вникающий в суть всех вопросов, вносящий свои инициативы», – сказал Толкачев.

Александр Дегтев был избран депутатом по Новиковскому одномандатному избирательному округу № 14. Замещение мандата не предусмотрено. Выбрать нового депутата должны будут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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