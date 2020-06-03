2020-06-03T10:49:24+03:00
Общество

В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 92 человека: COVID-19 подтвердился у 3,5 тысячи жителей

В республике произошел всплеск заражаемости после небольшого спада
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 3,5 тысячиЧисло зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 3,5 тысячи
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В Башкирии число инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 92 человека. Официально в республике подтвержден 3501 случай ковида. Количество летальных исходов от инфекции осталось на прежнем уровне – 18 жертв. Данные представил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Информации о выздоровевших за сутки пока нет. Центр получает ее с задержкой на один день. Актуальный показатель выписавшихся после лечения в ближайшем времени должен огласить региональный Минздрав.

Напомним, последние дни в регионе наблюдалось снижение динамики заражаемости. Так, например, вчера суточный показатель инфицированных составил всего 72 человека – в сравнении с предыдущими днями наблюдался существенный спад. Однако, как оказалось, продлился он совсем недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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