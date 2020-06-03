2020-06-03T14:09:11+03:00
Общество

Друг экс-полицейских из Уфы, обвиненных в изнасиловании, рассказал, будут ли они требовать компенсации

По словам Андрея Шурухина, никто и не сомневался в решении суда
Яна БАЗЕКИНА
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Сегодня, 3 июня, в Верховном суде Башкирии, наконец, рассмотрели апелляцию по уголовному делу экс-полицейских, которых ранее Кировский районный суд Уфы признал виновными в изнасиловании их молодой коллеги. Адвокаты всех трех экс-полицейских сразу заявили, что будут добиваться справедливости, и вот Верховный суд республики встал на их сторону. Эдуард Матвеев и Салават Галиев были признаны невиновными и освобождены прямо в здании суда. А вот их младший товарищ Павел Яромчук все же отправится на 4 года в тюрьму, а также будет обязан выплатить потерпевшей 500 тысяч в качестве морального ущерба.

Оправдательный приговор прокомментировал и лучший друг Эдуарда Матвеева Андрей Шурухин.

- Что будет такой исход, никто из нас и не сомневался, по-другому и быть просто не могло. Наконец, справедливость восторжествовала, и суд вынес единственное правильное решение, - не может сдержать своей радости Андрей Шурухин.

Также он отметил, что Галиев и Матвеев будут позже требовать возмещения морального ущерба за то время, которые они провели в следственном изоляторе и под домашним арестом. Но пока они просто наслаждаются своей победой в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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