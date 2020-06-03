В Башкирии число безработных выросло в 3,5 раза и составляет 67 тысяч человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:21:35+03:00

Соразмерно с увеличением минимального пособия по безработице вырос и ее уровень

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В Башкирии число официально зарегистрированных безработных выросло в 3,6 раза. В центре занятости зарегистрировано уже 67 тысяч жителей республики. Об этом на брифинге по мерам социальной поддержки безработных рассказала министр труда Ленара Иванова.

«Количество зарегистрированных безработных действительно растет. Она выросла в 3,6 раза и достигла 67 тысяч человек. Мы предполагаем, что рост продолжится», – заявила руководитель ведомства.

Она считает, что всплеск официальной безработицы связан с трехкратным увеличения минимальной суммы пособия. Сейчас она составляет 5 175 рублей. «У нас на сегодняшний день треть зарегистрированных безработных получают минимальное пособие, поскольку они длительно неработающие. Многие просто из-за небольшой суммы не занимались этим [официальной регистрацией в качестве безработного]».

Иванова подчеркнула, что ситуацию нужно воспринимать «не как рост безработицы, а как рост количества людей, которые смогут воспользоваться государственной поддержкой». Она видит в этом «огромный позитив».

ИСТОЧНИК KP.RU