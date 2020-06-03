Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии на протяжении июня 2020 года

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:08:48+03:00

Средняя температура в июне ожидается на уровне 17 градусов тепла

Уровень температуры и осадков ожидается около нормы

Изменить размер текста: A A

Синоптики Гидрометцентра России рассказали, какая погода будет в Башкирии в июне. По данным специалистов, отклонений от нормы на территории республики не прогнозируется.

«Среднемесячная температура воздуха ожидается 17-18°, что около обычных значений (норма +17°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 40-70мм)», – передали синоптики.

Тем временем в Башгидромете сделали прогноз на ближайшие три дня.

Сегодня, 3 июня, местами в регионе пройдет небольшой дождь. Ветер будет умеренным. Температура воздуха днем составит +17, +22°. По югу столбик термометра может подняться до +28°.

Завтра, 4 июня, существенных осадков не ожидается. Днем возможен порывистый ветер. Температура ночью +9,+14°, по северо-востоку +2,+7°, днем +19,+24. В конце недели, 5 июня, изменений в погоде не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU