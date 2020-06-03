Два человека попали в больницу после жесткого ДТП под Уфой
Накануне ночью в Уфимском районе произошло жесткое ДТП с двумя легковушками. Пострадавшим пассажирам потребовалась госпитализация.
Авария случилась в первом часу ночи на Западном обходе города Уфы. По данным ГИБДД, 42-летний житель Альшеевского района на «Ладе Приора» при пересечении с главной дорогой не пропустил «Калину» под управлением 51-летнего жителя Мелеуза. Легковушки столкнулись, после чего их отбросило в разные стороны.
фото: ГИБДД РБ
В результате столкновения два пассажира из «Калины» получили тяжелые травмы. Их доставили в ближайшую больницу.
фото: ГИБДД РБ
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь автомобильных аварий, в которых пострадали девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU