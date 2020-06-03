Глава Башкирии подписал закон об ограничении продажи алкоголя: он вступит в силу на следующей неделе

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:57:51+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об ограничении продажи алкоголя в так называемых «наливайках». Речь идет о точках общепита, располагающихся в многоквартирных домах (или рядом с ними). Заведениям, площадь которых не превышает 25 квадратных метров, будет запрещено продавать спиртное. Новая норма, принятая на днях республиканским парламентом, вступит в силу уже на следующей неделе – 11 июня.

Ранее депутат Курултая Рустам Ишмухаметов объяснил, для чего был принят закон. По его словам, «наливайки» и рюмочные притягивают к себе асоциальных личностей, которые нарушают общественный порядок и покой граждан.

«И все это под окнами у людей, рядом с детским садом, школой, детской площадкой. Люди не без оснований обеспокоены безопасностью детей. Очень часто в таких заведениях алкоголь продается ночью путем имитации услуг общепита с помощью пары стульев и барной стойки», – писал депутат на своей странице в фейсбуке.

Напомним, 1 июля, в Башкирии вступит в силу еще один закон, связанный с реализацией алкогольной продукции. Согласной новой норме, спиртное вновь будут продавать в период с 8 часов утра до 23 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU