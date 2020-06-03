2020-06-02T20:41:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии открыли изоляторы для пациентов с подозрением на коронавирус

Об этом заявил министр здравоохранения республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Иван МакеевФото: Иван Макеев
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 июня, на заседании регионального правительства стало известно, что в Башкирии открыли 50 изоляторов для контактировавших с больными коронавирусом. Они появились на базе медицинских учреждений. Об этом сообщил глава минздрава республики Максим Забелин.

Во время выступления Забелин отметил, что в изоляторах будут находиться люди из группы риска и пациенты тех больниц, где зафиксировали вспышку COVID-19. Он также рассказал, во сколько обойдется содержание и питание одного пациента такого изолятора. По словам министра, за две недели на каждого изолированного будут тратить более 11 тысяч рублей.

- Угроза распространения коронавируса по-прежнему находится на очень высоком уровне. Поэтому к вопросу предотвращения заражения инфекцией надо очень серьёзно относиться. Любое неосторожное действие чревато новыми вспышками, - резюмировал первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 92 человека: COVID-19 подтвердился у 3,5 тысячи жителей
Адвокат обвиненного в изнасиловании уфимской дознавательницы: «Нет ни одного доказательства его вины»
В Башкирии число безработных выросло в 3,5 раза и составляет 67 тысяч человек
На участке улицы Комсомольской в Уфе перекрыли движение транспорта до начала осени
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии на протяжении июня 2020 года
Два человека попали в больницу после жесткого ДТП под Уфой
Глава Башкирии подписал закон об ограничении продажи алкоголя: он вступит в силу на следующей неделе
Глава Башкирии объявил о больших переменах в школьном питании
В Башкирии открыли изоляторы для пациентов с подозрением на коронавирус
У медсестры, которая была заперта в морге башкирской ЦРБ, начались проблемы со здоровьем
Житель Башкирии упал с высоты и погиб на глазах у очевидцев
В Башкирии ученики не устраивали массовые гуляния на последний звонок, но директоров школ все равно наказали
Не смогли улететь в Москву из-за коронавируса: тяжелобольная техлетняя девочка из Башкирии умерла в страшных муках
На уфимца во время ремонта авто из-за сильного ветра рухнуло дерево
В Башкирии поймали изверга, который пять часов насиловал работницу школы в машине
У жителя Уфы из припаркованной машины вытащили 350 тысяч рублей
Во время каникул школьники Башкирии могут выбрать профессию в онлайн-формате
Жителя Башкирии осудили за экстремистский комментарий в соцсетях
В четырех больницах Башкирии не будут принимать плановых пациентов без отрицательного теста на коронавирус
В Башкирии число тяжелых пациентов с коронавирусом за сутки выросло почти двое