В Башкирии открыли изоляторы для пациентов с подозрением на коронавирус

3 Июнь 2020 2020-06-02T20:41:30+03:00

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Сегодня, 2 июня, на заседании регионального правительства стало известно, что в Башкирии открыли 50 изоляторов для контактировавших с больными коронавирусом. Они появились на базе медицинских учреждений. Об этом сообщил глава минздрава республики Максим Забелин.

Во время выступления Забелин отметил, что в изоляторах будут находиться люди из группы риска и пациенты тех больниц, где зафиксировали вспышку COVID-19. Он также рассказал, во сколько обойдется содержание и питание одного пациента такого изолятора. По словам министра, за две недели на каждого изолированного будут тратить более 11 тысяч рублей.

- Угроза распространения коронавируса по-прежнему находится на очень высоком уровне. Поэтому к вопросу предотвращения заражения инфекцией надо очень серьёзно относиться. Любое неосторожное действие чревато новыми вспышками, - резюмировал первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU