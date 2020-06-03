Глава Башкирии объявил о больших переменах в школьном питании

3 Июнь 2020 2020-06-02T20:26:09+03:00

Радий Хабиров пообещал, что все изменится уже в новом учебном году

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Глава Башкирии Радйи Хабиров вновь поднял тему питания в школьных столовых республики. В своих социальных сетях он заявил, что еще осенью 2018 года доля местного мяса в рационе школьников составляла всего 6%.

- Детей кормили дешевой перемороженной буйволятиной из Уругвая, Парагвая, Индии и Аргентины, да и то, не первой свежести. Помню эти неестественно красные котлеты, - поделился глава региона на своих страницах в соцсетях.

По словам Хабирова, на сегодняшний день доля мяса местных производителей в школьных столовых выросла до 77%. Также он пообещал «дожать» оставшиеся 23% к началу следующего учебного года.

- Республика должна обеспечить не только школы, но и садики, а впоследствии (и я уже подбираюсь к этой теме!) – и больницы качественными продуктами, - заявил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU