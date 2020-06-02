Не смогли улететь в Москву из-за коронавируса: тяжелобольная техлетняя девочка из Башкирии умерла в страшных муках

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:02:18+03:00

Помочь малышке могли только московские врачи, но этого так и не произошло

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Недавно в Уфе скончалась трехлетняя Алия С. (имя изменено – ред.) с редкой болезнью. Ребенок долгое время находился на венозном питании – из-за синдрома короткой кишки она не могла самостоятельно кушать, поэтому пищу принимала внутривенно.

Недавно малышка случайно сорвала катетер, через который получала питание. Поставить новый могли только московские врачи, но этого так и не произошло. Ее родители не успели на самолет до столицы, а ждать следующий было невмоготу – рейсы по маршруту Уфа-Москва теперь летают редко.

Родители Алии согласились на установку катетера в РДКБ, но он оказался не совсем подходящим.

- 10 дней она умирала. Из-за коронавируса мы не смогли улететь в Москву, может, там бы ее спасли. Был только один самолет, но ребенок не мог так долго ждать, - рассказал отец девочки корреспондентам «ProUfu.ru».

Родным Алии даже удалось договориться о спецборте из Москвы, но увы, ребенок был не транспортабельным.

ИСТОЧНИК KP.RU