2020-06-02T16:47:30+03:00
Происшествия

В Башкирии поймали изверга, который пять часов насиловал работницу школы в машине

Жизнь несчастной женщины разделилась на до и после
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях всю Башкирию потрясла жуткая новость: в Белорецком районе республики изверг пять часов насиловал в машине несчастную женщину. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», жертва насильника работает в одной из сельских школ. Как только злоумышленник перестал измываться над несчастной, он уехал в неизвестном направлении и скрылся. Женщина тут же пришла в полицию и написала заявление.

В минувший понедельник насильника нашли и задержали сотрудники правоохранительных органов. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, извергом оказался 29-летний местный житель, ранее уже судимый за изнасилование. Вскоре после задержания он признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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