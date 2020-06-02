В Башкирии поймали изверга, который пять часов насиловал работницу школы в машине
На днях всю Башкирию потрясла жуткая новость: в Белорецком районе республики изверг пять часов насиловал в машине несчастную женщину. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», жертва насильника работает в одной из сельских школ. Как только злоумышленник перестал измываться над несчастной, он уехал в неизвестном направлении и скрылся. Женщина тут же пришла в полицию и написала заявление.
В минувший понедельник насильника нашли и задержали сотрудники правоохранительных органов. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, извергом оказался 29-летний местный житель, ранее уже судимый за изнасилование. Вскоре после задержания он признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU