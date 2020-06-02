2020-06-02T15:58:46+03:00
Происшествия

У жителя Уфы из припаркованной машины вытащили 350 тысяч рублей

Каким образом вор вскрыл авто, неизвестно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские нашли след руки на кузове автоПолицейские нашли след руки на кузове авто
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В башкирской столице из припаркованной машины неизвестный украл 350 тысяч рублей. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло днем 29 мая.

Владелец авто – 40-летний предприниматель – обратился в полицию поздней ночью, когда обнаружил пропажу крупной суммы. Стражам порядка он рассказал, что, вероятнее всего, кража 350 тысяч рублей была совершена, когда его Kia Cerato стояла на одной из парковок по улице Центральной.

Криминалисты обследовали машину и смогли обнаружить на ней след руки. Принадлежат ли отпечатки злоумышленнику, покажет экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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