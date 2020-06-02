У жителя Уфы из припаркованной машины вытащили 350 тысяч рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:58:46+03:00

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В башкирской столице из припаркованной машины неизвестный украл 350 тысяч рублей. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло днем 29 мая.

Владелец авто – 40-летний предприниматель – обратился в полицию поздней ночью, когда обнаружил пропажу крупной суммы. Стражам порядка он рассказал, что, вероятнее всего, кража 350 тысяч рублей была совершена, когда его Kia Cerato стояла на одной из парковок по улице Центральной.

Криминалисты обследовали машину и смогли обнаружить на ней след руки. Принадлежат ли отпечатки злоумышленнику, покажет экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU