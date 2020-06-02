Жителя Башкирии осудили за экстремистский комментарий в соцсетях

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:08:13+03:00

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На днях в стерлитамакском городском суде был вынесен приговор 27-летнему местному жителю за экстремистские высказывания в социальных сетях. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

На заседании было установлено, что еще в декабре 2018 года молодой человек оставил под новостной публикацией «ВКонтакте» комментарий, в котором содержались призывы к «дестабилизации деятельности органов государственной власти» и совершению насилия по национальному признаку. Была проведена экспертиза, которая признала высказывания парня экстремистскими.

Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде одного года «условки» и запрета заниматься администрированием сайтов на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU