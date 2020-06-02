В четырех больницах Башкирии не будут принимать плановых пациентов без отрицательного теста на коронавирус

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:33:26+03:00

Все эти медучреждения находятся в Уфе

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В Башкирии в четырех больницах введен специальный режим, согласно которому плановых пациентов не будут принимать без отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

«У нас установлены четыре учреждения, в которых обязательным является трехдневный анализ на COVID-19. Естественно, отрицательный», – сообщила специалист.

В список таких учреждений входят Республиканская детская клиническая больница, РКБ имени Куватова, Республиканский клинический онкологический диспансер и Республиканский кардиоцентр. Отметим, что справку об отрицательном результате анализа на ковид нужно предоставлять именно при плановой госпитализации, при экстренной больному сделают экспресс-тест в самой больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU