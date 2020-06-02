2020-06-02T14:33:26+03:00
Общество

В четырех больницах Башкирии не будут принимать плановых пациентов без отрицательного теста на коронавирус

Все эти медучреждения находятся в Уфе
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Ограничение на прием плановых пациентов введены в четырех больницахОграничение на прием плановых пациентов введены в четырех больницах
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В Башкирии в четырех больницах введен специальный режим, согласно которому плановых пациентов не будут принимать без отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

«У нас установлены четыре учреждения, в которых обязательным является трехдневный анализ на COVID-19. Естественно, отрицательный», – сообщила специалист.

В список таких учреждений входят Республиканская детская клиническая больница, РКБ имени Куватова, Республиканский клинический онкологический диспансер и Республиканский кардиоцентр. Отметим, что справку об отрицательном результате анализа на ковид нужно предоставлять именно при плановой госпитализации, при экстренной больному сделают экспресс-тест в самой больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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