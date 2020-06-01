2020-06-01T18:18:43+03:00
Происшествия

В Башкирии грабители напали на воспитательницу детского сада и похитили у нее сумку с деньгами

Женщина лишилась всех своих накоплений в размере 96 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На днях в отделение полиции в Стерлитамаке обратилась заплаканная воспитательница детского сада и рассказала, что на нее напали прямо на улице и отобрали сумку, в которой находилась крупная сумма денег. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», 25-летняя девушка возвращалась вечером домой, когда к ней подбежали двое мужчин, вырвали из рук сумку и бросились прочь. В сумке лежали 96 тысяч рублей – все имеющиеся накопления воспитательницы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Со слов потерпевшей уже составлен фотопортрет одного из преступников, сейчас его разыскивает полиция, - добавил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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