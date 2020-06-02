На уфимца во время ремонта авто из-за сильного ветра рухнуло дерево
В Уфе на ремонтирующего автомобиль мужчину упало дерево. Инцидент произошел в минувший понедельник, 1 июня на Индустриальном шоссе. Об этом сообщали ранее в городском управлении гражданской защиты.
После поступления тревожного вызова на место происшествия съехались спасатели, медики и полицейские. По прибытии служб выяснилось, что на уфимца рухнуло сухое дерево, когда он чинил небольшой грузовик. Мужчина получил травмы. «Скорая» доставила его в ближайшее лечебное учреждение.
Напомним, как в Уфе, так и по всей Башкирии стихия за два дня нанесла значительный ущерб населенным пунктам. В воскресенье, 31 мая, по республике прошелся сильный ветер с градом. В результате неблагоприятных погодных явлений без электричества остался 31 населенный пункт, а также был нанесен 20-миллионный ущерб сельхозпосевам.
ИСТОЧНИК KP.RU