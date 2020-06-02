«Я не из тех, кто сдается»: мать двоих детей из Башкирии рассказала, как борется со смертельной болезнью

2 Июнь 2020 2020-06-01T18:45:02+03:00

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Жительница Башкирии и мама двоих детей Александра Зонова недавно опубликовала в социальных сетях пост, где без купюр рассказала о своем состоянии после химиотерапии. Сама женщина старается не терять оптимизма, хотя спустя два месяца после курса лечения ей приходится не легко. По ее собственному признанию, Александра не хочет показывать своим родным и близким свои страдания - для нее лучше, если все плохое в ее жизни останется за кадром.

- Вы и так все прекрасно знаете, что мне пришлось перенести тяжелейшие состояния после химиотерапии. Сейчас, пошёл второй месяц как закончилось лечение, мне тяжело вставать по утрам, так как болят тазобедренные суставы, и колени, у меня очень упало зрение. Куча побочек после химиотерапии, которые не уйдут за один день, - делится женщина в своем Инстаграм-аккаунте.

На фотографиях в профиле Александры Зоновой нет ни одного снимка, где бы она не улыбалась. Многие ее знакомые постоянно интересуются ее состоянием. Всего несколько Им то молодая мама и отвечает:

- Я не хочу снимать и показывать, как мне больно. Зачем? Я встаю, скрепя зубами, иду и делаю. Я не из тех, кто сдается, и я не хочу, чтобы вы видели это! Я всегда буду улыбаться, всем проблемам назло, я сильнее их! – пишет Александра.

ИСТОЧНИК KP.RU