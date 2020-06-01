2020-06-01T10:46:33+03:00
Общество

В день последнего звонка в Башкирии учителя следили за выпускниками до четырех часов утра

Ранее глава республики пригрозил уволить директоров учебных учреждений, если выпускники устроят массовые гуляния
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в день последнего звонка учителя следили за школьниками до четырех часов утра из-за распоряжения главы республики Радия Хабирова исключить массовые гуляния среди выпускников. Об этом на онлайн-оперативке правительства сообщил министр образования Айбулат Хажин.

«У нас по всех муниципалитетах наши коллеги, учителя до четырех утра дежурили. Смотрели по тем местам, где обычно собирались дети на традиционную форму прощания со школой. Все прошло в штатном режиме», – рассказал Хажин. Он добавил, что от правоохранительных органов сигналов о коллективном праздновании школьниками последнего звонка не было.

Напомним, глава региона Радий Хабиров пригрозил уволить директоров школ, ученики которых соберутся на улицах и ресторанах по случаю последнего звонка 29 мая. Жесткие меры были приняты с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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